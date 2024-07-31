T.C.

REYHANLI

3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2019/295 Esas

KARAR NO : 2021/681

C.SAV.ESAS NO : 2019/931



SANIK : SELİM FERDUŞ, FARİZ ve ŞEMSE oğlu, 01/03/1991 HUMUS doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no:nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 26/02/2015

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 206/1

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 10/11/2021



Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Selim FERDUŞ hakkında Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiğiadresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylatılması suretiyle CMK'nın 231/12 madde ve fıkrası uyarınca sanık açısından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararına yönelik Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolunun açık olduğu, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.26.07.2024

#ilangovtr Basın no ILN02069540