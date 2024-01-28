T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesini oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır.

Taşınmazlarla ilgili olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemecetespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamlaştırma yapanidare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırmabedelinin TC Ziraat BankasıRefahiye Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya vetaşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/01/2024



TAŞINMAZLAR

Dosya No İli İlçesi Köy/Mah. Ada Parsel Metre karesi 2023/185 Erzincan Refahiye Yukarıyeniköy 106 83 565,53 2023/186 Erzincan Refahiye Yukarıyeniköy 105 2 1091,14 2023/187 Erzincan Refahiye Sağlık 138 12 3037,58 2023/188 Erzincan Refahiye Karayaprak 115 261 1898,24 2023/189 Erzincan Refahiye Karayaprak 114 156 2867,77 2023/190 Erzincan Refahiye Sağlık 111 24 2173,66 2023/191 Erzincan Refahiye Sağlık 143 73 1221,10 2023/192 Erzincan Refahiye Kalkancı 102 23 2944,77 2023/193 Erzincan Refahiye Sağlık 111 23 3251 2023/194 Erzincan Refahiye Kalkancı 102 13 876,67 2023/195 Erzincan Refahiye Sağlık 111 21/16 2840,29

8085,41 2023/196 Erzincan Refahiye Sağlık 143 72 3939,38 2023/197 Erzincan Refahiye Yukarıyeniköy 106 11 2431,14 2023/198 Erzincan Refahiye Sağlık 125 10 303,02 2023/199 Erzincan Refahiye Karayaprak 114 161 576,28 2023/200 Erzincan Refahiye Yaylabeli 102 3/21 912,92 2023/201 Erzincan Refahiye Yaylabeli 101 79 734,06 2023/202 Erzincan Refahiye Teknecik 0 1548 744,93 2023/203 Erzincan Refahiye Teknecik 0 1294 3593,45 2023/204 Erzincan Refahiye Akbağ 136 3 5252,61 2023/205 Erzincan Refahiye Akbağ 106

117 23

16 1629,22 2023/206 Erzincan Refahiye Arpayazı 105 47 3738,69 2023/207 Erzincan Refahiye Ulucak 118 13 103,24 2023/208 Erzincan Refahiye Sağlık 127 14 1693,04 2023/209 Erzincan Refahiye Damlaca 104 37 128,91 2023/210 Erzincan Refahiye Damlaca 102 107/95 2809,80 2023/211 Erzincan Refahiye Damlaca 102 105 343,78 2023/212 Erzincan Refahiye Yukarıyeniköy 106 90 3457,13 2023/213 Erzincan Refahiye Damlaca 102 103 514,22 2023/214 Erzincan Refahiye Sağlık 133

143 13/12

74 1336,51

3980,10 2023/215 Erzincan Refahiye Sağlık 133 1/2 7121,56 2023/216 Erzincan Refahiye Akbağ 136 4 2122,10 2023/217 Erzincan Refahiye Akbağ 116 35 2207,92 2023/218 Erzincan Refahiye Akbağ 136 11 870,97 2023/219 Erzincan Refahiye Sağlık 135 1 4314,16 2023/220 Erzincan Refahiye Koçkaya 128 6 4449,87 2023/222 Erzincan Refahiye Sağlık 127 15/1 5348,13 2023/223 Erzincan Refahiye Teknecik 0 71 1238,11 2023/224 Erzincan Refahiye Koçkaya 128 3 2962,28 2023/225 Erzincan Refahiye Koçkaya 128 5 887,44 2023/226 Erzincan Refahiye Koçkaya 128 7 6323,56 2023/227 Erzincan Refahiye Gümüşakar 163 49 2193,83 2023/228 Erzincan Refahiye Gümüşakar 163 33 2856,80 2023/229 Erzincan Refahiye Yeniyurt 110 40 2561,53 2023/230 Erzincan Refahiye Koçkaya 128 1 9976,84 2023/231 Erzincan Refahiye Koçkaya 119

126 6/7

1/3 1317,67

1123,47 2023/232 Erzincan Refahiye Koçkaya 125 2 1558,54 2023/233 Erzincan Refahiye Koçkaya 121 4 1522,30 2023/234 Erzincan Refahiye Ardıçlı 104 5 303,77 2023/235 Erzincan Refahiye Ardıçlı 103 1 820,34 2023/236 Erzincan Refahiye Sağlık 114 26 1262,97 2023/237 Erzincan Refahiye Sağlık 114 27 673,42 2023/238 Erzincan Refahiye Damlaca 102 98 434,05 2023/239 Erzincan Refahiye Damlaca 102 101 431,96 2023/240 Erzincan Refahiye Sağlık 138 5 2001,52

#ilangovtr Basın no ILN01974350