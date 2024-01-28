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T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 00:00

T.C. REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine aşağıda bilgileri verilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesini oranında tescili için mahkememizin aşağıda belirtilen dosyaları ile dava açılmıştır.

Taşınmazlarla ilgili olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri duruşma gününe kadar dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemecetespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamlaştırma yapanidare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırmabedelinin TC Ziraat BankasıRefahiye Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya vetaşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/01/2024

TAŞINMAZLAR

Dosya NoİliİlçesiKöy/Mah.Ada ParselMetre karesi
2023/185ErzincanRefahiyeYukarıyeniköy10683565,53
2023/186ErzincanRefahiyeYukarıyeniköy10521091,14
2023/187ErzincanRefahiyeSağlık138123037,58
2023/188ErzincanRefahiyeKarayaprak1152611898,24
2023/189ErzincanRefahiyeKarayaprak1141562867,77
2023/190ErzincanRefahiyeSağlık111242173,66
2023/191ErzincanRefahiyeSağlık143731221,10
2023/192ErzincanRefahiyeKalkancı102232944,77
2023/193ErzincanRefahiyeSağlık111233251
2023/194ErzincanRefahiyeKalkancı10213876,67
2023/195ErzincanRefahiyeSağlık11121/162840,29
8085,41
2023/196ErzincanRefahiyeSağlık143723939,38
2023/197ErzincanRefahiyeYukarıyeniköy106112431,14
2023/198ErzincanRefahiyeSağlık12510303,02
2023/199ErzincanRefahiyeKarayaprak114161576,28
2023/200ErzincanRefahiyeYaylabeli1023/21912,92
2023/201ErzincanRefahiyeYaylabeli10179734,06
2023/202ErzincanRefahiyeTeknecik01548744,93
2023/203ErzincanRefahiyeTeknecik012943593,45
2023/204ErzincanRefahiyeAkbağ13635252,61
2023/205ErzincanRefahiyeAkbağ106
117		23
16		1629,22
2023/206ErzincanRefahiyeArpayazı105473738,69
2023/207ErzincanRefahiyeUlucak11813103,24
2023/208ErzincanRefahiyeSağlık127141693,04
2023/209ErzincanRefahiyeDamlaca10437128,91
2023/210ErzincanRefahiyeDamlaca102107/952809,80
2023/211ErzincanRefahiyeDamlaca102105343,78
2023/212ErzincanRefahiyeYukarıyeniköy106903457,13
2023/213ErzincanRefahiyeDamlaca102103514,22
2023/214ErzincanRefahiyeSağlık133
143		13/12
74		1336,51
3980,10
2023/215ErzincanRefahiyeSağlık1331/27121,56
2023/216ErzincanRefahiyeAkbağ13642122,10
2023/217ErzincanRefahiyeAkbağ116352207,92
2023/218ErzincanRefahiyeAkbağ13611870,97
2023/219ErzincanRefahiyeSağlık13514314,16
2023/220ErzincanRefahiyeKoçkaya12864449,87
2023/222ErzincanRefahiyeSağlık12715/15348,13
2023/223ErzincanRefahiyeTeknecik0711238,11
2023/224ErzincanRefahiyeKoçkaya12832962,28
2023/225ErzincanRefahiyeKoçkaya1285887,44
2023/226ErzincanRefahiyeKoçkaya12876323,56
2023/227ErzincanRefahiyeGümüşakar163492193,83
2023/228ErzincanRefahiyeGümüşakar163332856,80
2023/229ErzincanRefahiyeYeniyurt110402561,53
2023/230ErzincanRefahiyeKoçkaya12819976,84
2023/231ErzincanRefahiyeKoçkaya119
126		6/7
1/3		1317,67
1123,47
2023/232ErzincanRefahiyeKoçkaya12521558,54
2023/233ErzincanRefahiyeKoçkaya12141522,30
2023/234ErzincanRefahiyeArdıçlı1045303,77
2023/235ErzincanRefahiyeArdıçlı1031820,34
2023/236ErzincanRefahiyeSağlık114261262,97
2023/237ErzincanRefahiyeSağlık11427673,42
2023/238ErzincanRefahiyeDamlaca10298434,05
2023/239ErzincanRefahiyeDamlaca102101431,96
2023/240ErzincanRefahiyeSağlık13852001,52

#ilangovtr Basın no ILN01974350

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#Basın No ILN01974350#İlangovtr