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T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 00:00

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İLAN
T.C. PÜLÜMÜR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/79 Esas
Mahkememizin 2018/79 Esas sayılı dosyasında; davalı KEMAL FIRAT'a bilirkişi raporlarının tebliği yerine kaim olmak üzere, ilan tarihinden itibaren yasal süresi geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bilirkişi raporlarına HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz edilmediği taktirde bilirkişi raporlarına itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilan olunur. 01/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01934618

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#Basın No ILN01934618#İlangovtr