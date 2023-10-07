T.C.

POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/383

DAVALI : DURAN ATEŞ (TC Kimlik No:13******014)

Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adresinize, dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligat çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 31/01/2024 günü saat: 09:30'da olan duruşma gün ve saatinde sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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