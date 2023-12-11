T.C.

PERTEK SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



ESAS : 2021/161 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (El Yazılı) davası nedeniyle;

İşbu dava dosyamızda mirasçı olarak bulunan; Tunceli İli, Pertek İlçesi, Yalınkaya Mah./Köyü, Cilt No:33, Hane No:1 BSN:57 nüfusunda kayıtlı, 204*****528 T.C. Kimlik Numaralı mirasçı Hatice Kader ÖNER hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan August-bebel-sr.69 Karlsruhe 76187 0 KARLSRUHE/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresine dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Karlsruhe Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

Tunceli İli, Pertek İlçesi, Yalınkaya Mah./Köyü, Cilt No:33, Hane No:1 BSN:54 nüfusunda kayıtlı, 204*****236 T.C. Kimlik Numaralı mirasçı Sultan Şadiye ÖNER hakkında UYAP sistemi üzerinden yapılan araştırmalar sonucu ulaşılan August-bebel-str.69 Karlsruhe 76187 0 KARLSRUHE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ adresine dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye tebliğe çıkarıldığı, Karlsruhe Başkonsolosluğu'nun üst yazısı ile adreste ikamet etmeme sebebi ile tebligatın iade edildiği, davalının başkaca bir yurt içi ve yurt dışı adresine de ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. Maddeleri gereğince Mirasçı Hatice Kader ÖNER ile Mirasçı Sultan Şadiye ÖNER'in duruşmanın bırakıldığı 15/01/2024 günü saat 09:20'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde 6100 sayılı HMK'nın 186 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağına karar verilebileceği ayrıca Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı 1 AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.13/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01947467