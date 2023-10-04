T.C. PERŞEMBE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/228 Esas

KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN

ESAS NO DAVALILARİL-İLÇE MAH-KÖY ADA - PARSELKAM.KISMI

2023/228 Dursun ÇakırOrdu-Perşembe Bolatlı Mah. 195 ada 41 parsel 38,41m²

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların (su deposu) Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabilecekleri,

2-Husumetin Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne yöneltileceği,

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararları aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına ayrı ayrı T.C. Ziraat Bankası Perşembe Şubesine yatırılacağı,

5-Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyeti 2942 sayılı yasanın değişik 4650 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince ilanen duyurulur. 25/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01902301