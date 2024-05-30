T.C. PAZARCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/279 Esas

Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/279 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

TAŞINMAZIN :

VASFI : Ev ve bahçe

MAHALLESİ : Pazarcık, Evri Mahallesi

KUZEYİ : Kanal

GÜNEYİ : 2878 nolu parsel

BATISI : Tescili harici yer

DOĞUSU : Mehmet Konur tarafından kullanılan yer

MİKTARI : 2.103,70 m²

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