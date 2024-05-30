Güncelleme Tarihi:
T.C. PAZARCIK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO : 2023/279 Esas
Dava konusu senetsizden tescili istenen aşağıda vasıfları yazılı taşınmaz üzerinde hak sahipliği iddia edenler veya itirazları bulunanların iş bu ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2023/279 Esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.
TAŞINMAZIN :
VASFI : Ev ve bahçe
MAHALLESİ : Pazarcık, Evri Mahallesi
KUZEYİ : Kanal
GÜNEYİ : 2878 nolu parsel
BATISI : Tescili harici yer
DOĞUSU : Mehmet Konur tarafından kullanılan yer
MİKTARI : 2.103,70 m²
#ilangovtr Basın no ILN02039812