T.C. PAZAR (RİZE) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/151 Esas



DAVALI : OKSANA BAZAROVA- Ukrayna uyruklu, 2809502204 Vatandaşlık Numaralı, 02/12/1976 Ukrayna Doğumlu,



Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptı ekli yurt dışı tebligatı çıkarılmış olup, yurt dışında belirtilen adrese tebligat yapılamadığı, tüm yapılan aramalara rağmen tebliğe elverişli adres bulanamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 08/05/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK m.147/2ve 150/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01989262