T.C. PAZAR (RİZE) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)



İ L A N

ESAS NO: 2021/758 Esas

Davacılar MUHAMMET ALİ ALTEKİN, PINAR ALTEKİN tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan İflas (İflasın Açılması) davası nedeniyle;

Davacı vekili müvekkillerinin eş olup son yıllarda gerçekleştirmeyi plandığı büyük projelerinde özellikle son yıllarda yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle başarısız olmuş ve bu başarısızlıkları da altına girmiş olduu büyük meblağlara ulaşan borçlarını ödeyemez hale düşmesine nedene olduğunu, müvekkillerin aktif varlıklarının çok üzerinde olan borçlarını ödeyemez duruma düştüğünden bütün alacaklılarına eşit davranılmasını sağlayabilmek amacıyla doğrudan doğruya kendisinin iflasını isteme kararı aldığını, bu nedenle İİK. nun 178 vd. gereği doğrudan doğruya iflasa karar verilmesini, yargılama neticesine kadar amme alacakları da dahil olmak üzere ihtiyati ve kesin hacizler ile bütün icra ve iflas taleplerinin durdurulmasına ve şirket aleyhine herhangi bir icra takibi yapılmaması,şirket malları ve leasing yoluyla alınan araçlar üzerinde ihtiyati tedbir, haciz, muhafaza, hapis hakkı uygulaması, davacıya karşı takas ile mahsup taleplerinde bulunulmaması, evvelce muhafaza altına alınan malların iadesi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan ve yapılacak olan takiplerde muhafaza tebirlerinin alınmaması ve satış yapılamaması, banka hesap ve alacakları, istihakları üzerine haciz ve tedbir uygulanmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Bu nedenle davacı vekili müvekkillerinin iflasına karar verilmesini talep ettiğinden, İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri bu süreden sonra yapılan itirazların dinlenmeyeceği İİK'nun 158/1 ve 166/2 maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02045031