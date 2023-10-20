Haberin Devamı

T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/158 Esas

DAVALI : MUHAMMED ŞENOL EREN (27952024472) Seyfettin ve Ayşe oğlu

Davacı T.C MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ileDavalı arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirlenen 14/12/2023 gün ve 09:05'de saatte " duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde karar verileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023

Haberin Devamı

#ilangovtr Basın no ILN01912739