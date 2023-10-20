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T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 00:00

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T.C. PATNOS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/158 Esas
DAVALI : MUHAMMED ŞENOL EREN (27952024472) Seyfettin ve Ayşe oğlu
Davacı T.C MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ileDavalı arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle;
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Belirlenen 14/12/2023 gün ve 09:05'de saatte " duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde karar verileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16/10/2023

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#ilangovtr Basın no ILN01912739

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#Basın No ILN01912739#İlangovtr