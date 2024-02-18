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T.C. OSMANİYE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/559 Esas

DAVALI : SELÇUK BEKEN - 21530810358 BAŞ MAHALLE 1017 SK N:48 Merkez/OSMANİYE



Davacı , Selma BEKEN ileDavalı , SELÇUK BEKEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Anlaşmalı)) davası nedeniyle;



Davalı SELÇUK BEKEN adına dava dilekçesi tebliğe gönderilmiş ancak davalıya dava dilekçesi, tensip zabtının ve duruşma gününün tebliği yapılamamış, yaptırılan araştırma neticesinde adresi tespit edilemediğinden adı geçen davalı adına dava dilekçesi, tensip zabtının ve duruşma gününün ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. Davacı Selma BEKEN tarafından aleyhinize açılan ve mahkememizin 2022/559 esasına kayıtlı bulunan dava dosyasında aleyhinizedava açmış olup, işbu ilanen tebligatın tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK.127 maddesi gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, aksi taktirde süre içerisinde cevap, tanık ve delil dilekçesi sunmamanız durumunda, bu davada tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçilmiş sayılacağınız hususu" Dava dilekçesi, tensip zabtı veduruşma gününün (06/06/2024 günü saat 10:15) tebliği yerine geçmek üzereİLANEN TEBLİĞ olunur.



DAVALI : SELÇUK BEKEN - 21530810358

Baş Mahalle 1017 SK N:48 Merkez/OSMANİYE

OSMANİYE ili, BAHÇE ilçesi, YAYLALIK mah/köy, 16 Cilt, 26 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, CELAL ve HATİCE oğlu/kızı, 04/01/1983 dogumlu,

EK : Dava dilekçesi, Tensip Zaptı ve Duruşma Zaptı

#ilangovtr Basın no ILN01985651