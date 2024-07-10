T.C.

ÖMERLİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2022/1 Tereke Satış 09/07/2024

Konu : Terekenin Kapatılması



TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANINA

MAHKEMESİ : Ömerli Sulh Hukuk Mahkemesinin 01/09/2021 tarih 2020/3 esas ve 2021/2 sayılı karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN : HÜSEYİN ÖZDEMİR - 31934159038 - MARDİN ili ÖMERLİ ilçesi ÇINARALTI Mah.11 Cilt, 16 Aile sıra no 132 sırada nüfusa kayıtlı HALİ ve NAZO oğlu, 11/03/1976 doğumlu,

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar, memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kayıt edilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanılmıştır.

Miras bırakanın T.C.Ziraat Bankasında 205,44 TL ve Yapı Kredi Bankasında 0,59 TL tutarında alacağının olduğu, söz konusu tutarların ilan vb. masraflarını karşılamadığı, bunun haricinde yapılan tüm araştırmalara rağmen menkul ve gayrımenkul malı ile 3.Şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanılmamış, hiç bir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK.217 maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanılmadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılarından birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir. Süresi içerisinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacaklıları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK'nun 254 ncü maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02059298