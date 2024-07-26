T.C. OF ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/459

KARAR NO : 2020/256

İLAN

Of Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/459 esas sayılı dava dosyasına konu Basit Yaralama suçundan sanık PAATA LABADZE (Karlo ve İzolda oğlu, 30/12/1980 Gürcistan doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda 14/09/2020 tarihli 2015/459 esas 2020/256 karar sayılı gerekçeli kararı ile;



‘’… Sanığın üzerine atılı müştekiye yönelik kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 61. Maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak eylemineuyan 5237 sayılı TCK 86/2 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak takdiren ve tercihen alt sınırdan ve para cezası seçilmek suretiyle 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



2-Sanığın eylemini silahtan sayılan cisim(meyve bıçağı)TCK 86/3-a.mile işlediği anlaşılmakla TCK'nun 86/3-e.maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



3-Somut olayda ilk haksız eylemin kimden sadır olduğu anlaşılamadığından işbu husus sanık lehine değerlendirilerek sanığa verilen cezadan TCK'nun 29/1.maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 135 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



4-Sanığın engel sabıka kaydının olmayışı,ikrar mahiyetli savunmaları lehine takdiri indirim olarak kabul edilerek, sanığa verilen cezadan TCK'nun 62.maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 112 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



5-5237 SayılıTCK 52, 50/1-a. maddeleri uyarınca sanığın ekonomik ve sosyal durumu da nazara alınarak takdiren 1 gün karşılığı 20,00 TL hesabıyla 2.240 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,



6-Adli para cezasının miktarı sanığın ekonomik sosyal durumu nazara alınarak TCK 52/4 maddesi uyarınca 20 eşit taksit ile birer aylık aralar ile yerine getirilmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının tahsiline,



7-5237 Sayılı TCK'nun 52/son maddesi uyarınca yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen Adli Para Cezasının Hapse Çevrilemsine sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)



8-Sanığın sabıkasız kişiliği, tutanaklara yansıyan tutum ve davranışlarına göre ileride suç işlemekten çekineceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat getirilmiş olması dikkate alınarak CMK 231/5 maddesiuyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,



a-CMK 231/8 maddesi gereğinceuyarınca sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİME TABİ TUTULMASINA, denetim süresinin herhangi bir yükümlülük olmadan geçirilmesine,



b-CMK 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde sanığın kasten yeni bir suç işlememesi halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı ve davanın düşmesine karar verileceği hususun sanığa ihtarına (yapılamadı)



c-CMK 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediği takdirde mahkememizce verilen hükmün açıklanacağı hususunun ihtarına (yapılamadı)



d-CMK nın 231/13 maddesi uyarınca hükmü açıklanmasının geri bırakılması kararının ancak bir soruşturma veya kovuşturma ile bağlantılı olarak Cumhuriyet Savcısı, Hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde ve bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilmek üzere kararın bunlaramahsus bir sisteme kayıt edilmesine,



9-Adli Emanetin 2015/127 sırasına kayıtlı 1 adet toplamda 17,5 cm uzunluğundaki,kabzası kırmızı renkli üzerinde ''Sürbasa'' ibaresi yazılı meyve bıçağının 5237 Sayılı TCK'nun 54/1.maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,



10-Dava sebebiyle yapılan 5 tebligat gideri olan 51 TL'ninCMK'nun 324/4.maddesi uyarıncasanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,



Dair, (sanığın ve müştekinin yokluğunda ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Enes Tuna 'nın katılımı ile) kararın yüze karşı verilenler yönünden tefhim,yoklukta verilenler yönünden tebliğ tarihinden itibarenitibaren 7 GÜN içerisinde kararı veren merciye verilecek bir dilekçe veya başka bir yerdeki Nöbetçi Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile bizzat başvurarak veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanakla ve hakim tarafından onaylanmış suretiyle veya ilgili tutuklu ya da hükümlü ise Ceza İnfaz Kurumu veya Tutukevi Müdürüne verilen dilekçe ya da beyanda bulunmak ve bu beyanının tutanağa geçirilmesi suretiyle Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere,C. Savcısının mütalaasına uygun verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14/09/2020…’’ şeklindekarar verilmiş olup , gıyabında verilen kararın sanığın adresinin yurtdışı olması ve yurt dışı tebligat işlemi yapılmaya çalışıldığı halde gelinen noktada sonuç alınamaması nedeniyle tebliğ edilememişolup,



7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümleri dairesinde gazetede ilanen tebliğine yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmişsayılmasına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde bir dilekçeyle veya bizzat mahkeme kalemine başvurmak suretiyle Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.22/07/2024



Yazı İşleri Müdürü 144996 Hakim 233876

#ilangovtr Basın no ILN02068104