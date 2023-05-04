T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İ L A N

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememiz kararına süresi dahilinde yapılmayan istinaf başvurusunun süre yönünden talebinin reddine dair 06/12/2022 tarihli ek kararın tebliğ hususunda, Haci ve Sevki kızı, 16/02/1978 doğumlu, Bursa, Orhangazi, Örnek Köy mah/köy nüfusuna kayıtlı NALAN YILMAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, ek kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN01822808