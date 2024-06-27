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T.C.

NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/562 Esas

DAVALI : SADOKAT FAYZULLAEVA -99521518088

Davacı MAHİR İLBAŞ ile Davalı SADOKAT FAYZULLAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;



Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen davalı SADOKAT FAYZULLAEVA'nın tebligata yarar açık adresinin bulunamadığı, davalının adresinin meçhul olması sebebiyle tebligat kanunu 29. Madde gereğince tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;



Ön incelemeye ilişkin duruşma gün ve saati tebligat parçası üzerinde yer almakta olup duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, 2 HAFTALIK KESİN SÜREDE delillerinizi ve dilekçelerinizde yer alan tanıkların isim ve adresleri ile tanıkların hangi vakıanın ispatı için tanıklık yapacaklarını içerir DELİL LİSTESİNİ sunmanız gerektiği, aksi takdirde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02052377