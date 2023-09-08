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T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 00:00

İ L A N

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2019/441 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili,Nurdağı ilçesi,Hamidiyeköyü 142 ada 4 nolu parsele ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır. 16/05/2023

S.NoPafta No:Ada No:Parsel No:Yüzölçümü:Cinsi:Mevkii:Dayanağı:Krokisi:

1 - 142 4 - - Nurdağı Hamidiye Köyü-

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
YUNUS POLATGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NURDAĞI BELEDİYESİ
NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ		Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01888034

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