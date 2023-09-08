T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili,Nurdağı ilçesi,Hamidiyeköyü 142 ada 4 nolu parsele ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmaz hakkında askıya çıkarılan ilandır. 16/05/2023
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
1 - 142 4 - - Nurdağı Hamidiye Köyü-
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|YUNUS POLAT
|GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
NURDAĞI BELEDİYESİ
NURDAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
|Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları rica olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01888034