T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2017/349 Esas

İLAN

Davacı , ABUZER DENİZ ileDavalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; - Davaya konu Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, BalıkalanMah. Doğusu Orman Yolu, Batısı Akif Çelik ve Mustafa Kaya Tarlası, Kuzeyi Baraj yolu, Güneyi Mustafa Kaya ve Ali Alkan tarlalarıyla çevrili yaklaşık 61 dönüm tarla vasfındaki taşınmaza yönelik davacı tarafından kullanıldığının bildirildiği ve davacı adına Tapuya Tescili talebiyle dava açıldığı görülmekle;

T.M.K'nın 713 maddesi gereğince dava konusu ve yukarıda sınırları belirtilmiş olan taşınmazlara ilişkin olarak koşulların gerçekleşmediği ileri sürülerek itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içerisinde mahkememize başvurmaları İLAN olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01866203