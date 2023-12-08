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T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/254 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,
MEVKİİ : Toydemir Mah.
ADA NO : 139
PARSEL NO : 16 ve 17
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 5.166,75 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 32,49 m2'lik mülkiyet hakkı olarak toplam 5.199,24 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emine Bozkurt, Hasan Yılmaz, İbrahim Halil Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Şaziye Yılmaz, Abdulcelil Yılmaz, Mustafa Yılmaz
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 28/11/2018 tarihli ve 8212-58 sayılı kamu yararı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/254 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.