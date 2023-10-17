T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/544 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış İlçesi

MEVKİİ : Karanfil Mah.

ADA NO : 143

PARSEL NO : 47 ve 48

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 364,49 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 23,27 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 387,76 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ADİLE ÖZDEMİR, AHMET ÖZDEMİR,EMİNE KILINÇ, HÜSNE YILDIRIM, KEZBAN KARACA, MAHMUT ÖZDEMİR, MEHMET ÖZDEMİR, NAİLE ÇOBAN, SELAM ÖZDEMİR, ŞÜKRİYE ÖZDEMİR, ZEYDAN ÖZDEMİR, ZEYNEP ÖZDEMİR, ZÜHAL ALBAYRAM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/544 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/09/2023

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