T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/707 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış

MEVKİİ : Örmetaş Mah.

ADA NO : 156

PARSEL NO : 1

VASFI : Kanal

YÜZÖLÇÜMÜ : 391,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAZZAK BOZKURT, ADNAN MENDERES SÖZMEN, AHMET BOZKURT, AYHAN BOZKURT, BÜNYAMİN BOZKURT, DENİZ BOZKURT, ELİF NUR BOZKURT, EYUP BOZKURT, EYYUP BOZKURT, FATMA BOZKURT, FATMA BOZKURT, FATMA BOZKURT, FATMA ÇAKIR, FATMA ÇAKIR, FEVZİYE BOZKURT, HACER ÖZASLAN, HALİL BOZKURT, HÖSNE BOZKURT, İBRAHİM BOZKURT, İDRİS ALİ BOZKURT, İDRİS ALİ BOZKURT, İDRİS MUSTAFA BOZKURT, İSHAK BOZKURT, MEHMET BOZKURT, MEHMET BOZKURT, MEHMET BOZKURT, MERAL BOZKURT, MİKAİL BOZKURT, MUSTAFA BOZKURT, MUSTAFA BOZKURT, ÖMER BOZKURT, ÖZLEM BOZKURT, SELMA DELİPALTA, SERAP HALİLOĞULLARI, SERAP POLAT, YAHYA BOZKURT, ZELİHA BOZKURT, ZELİHA BOZKURT,ve ZEYNEP TUBA CENGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/707 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

#ilangovtr Basın no ILN01879815