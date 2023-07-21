T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Hancağız Mah.

ADA NO : 120

PARSEL NO : 5 ve 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 893,90 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 26,21 m2'lik mülkiyet hakkı olarak toplam 920,11 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YAŞAR, AHMET YAŞAR, AHMET YAŞAR, EMİNE YAŞAR, FATMA YAŞAR VE HÜSEYİN YAŞAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/617 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

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