T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Karkamış
MEVKİİ : Karanfil Mah.
ADA NO : 155
PARSEL NO : 2
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 996,71 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : GÜLSEREN UZUNASLAN VE İLKNUR BOZGEYİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/553 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/05/2023
#ilangovtr Basın no ILN01861545