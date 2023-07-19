T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Bağlıca Mah.
ADA NO : 189
PARSEL NO : 23 ve 24
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.345,44 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 23,27 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 1.368,71 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :AYŞE ERBİL, DURSUN KARABACAK, GÜLSÜM DENİZ, MÜSLÜM DENİZ,ÖMER DENİZ, SAİT DENİZ ve TÜRKAN BOZKURT
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/637 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023
#ilangovtr Basın no ILN01861410