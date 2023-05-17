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T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 00:00

Sayı : 2021/831 Esas 15/03/2023

Konu : İlan,
İ L A N
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Niksar Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
"Tokat İli, Niksar İlçesi, Tahtalı Köyü, cilt no:112, hane no:8'de nüfusa kayıtlı 34667029692 T.C kimlik numaralı Mümin ve Hatice'den olma İsmail Kaplan isimli şahsın mirasçısı olduğunu iddia eden şahısların varsa ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatını Niksar Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi" ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01829838

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#Basın No ILN01829838#İlangovtr