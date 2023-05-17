T.C. NİKSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Konu : İlan,

İ L A N

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Niksar Sulh Hukuk Mahkemesinde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

"Tokat İli, Niksar İlçesi, Tahtalı Köyü, cilt no:112, hane no:8'de nüfusa kayıtlı 34667029692 T.C kimlik numaralı Mümin ve Hatice'den olma İsmail Kaplan isimli şahsın mirasçısı olduğunu iddia eden şahısların varsa ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatını Niksar Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmesi" ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01829838



