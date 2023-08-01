T.C. NİĞDE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/856 Esas

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle; Mahkememizce, davalı Atilla TEMUROK'un tespit edilen adresine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edilmiş ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptı ekliduruşma gününü bildirir tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde ili Merkez ilçesi Koyunlu Köyü 2287 parsel, Niğde ili Merkez ilçesi Koyunlu Köyü 404 ada 3 parsel, Niğde ili Merkez ilçesi Koyunlu Köyü 404 ada 7 parsel, Niğde ili Merkez ilçesi Fertek Mahallesi 321 ada 74 parsel, Niğde ili Merkez ilçesi Fertek Mahallesi 330 ada 52 parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞIhususu ilanen tebliğ olunur.

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