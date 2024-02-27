Güncelleme Tarihi:
T.C.
NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
|Dosya Numarası
|Taşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah/Köy)
|Ada - Parsel Bilgisi
|Duruşma Tarihi ve Malikleri
|2023/827
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3824parsel
|12/03/2024
Keziban Kılıç
|2023/829
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3869 Parsel
|12/03/2024
Anakıl Görmez,Ferat Varol, Kiraz Yeşil ve diğerleri
|2023/831
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3923 Parsel
|12/03/2024
Dilek Sayın, Emin Güneş,Serkan Sayın ve diğerleri
|2023/833
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2511 parsel
|12/03/2024
Cengiz Sayın
|2023/835
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3924 parsel
|05/04/2024
Habibe Sayım
|2023/837
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3492 parsel
|12/03/2024
Erkan İnce
|2023/839
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3447 parsel
|12/03/2024
Mustafa Özdemir
|2023/841
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3550 ve
3567 parsel
|12/03/2024
Ayşe Yüksel, Sibel Sarıbaş, Şeyda Demir ve diğerleri
|2023/843
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3916 parsel
|12/03/2024
Ali Erden
|2023/845
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3919 parsel
|12/03/2024
Şeyda Demir
|2023/847
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3636 parsel
|12/03/2024
Birnaz Bedel, Kemal Sayın, Ömer Sayın ve diğerleri
|2023/849
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2510 ve 3929 parsel
|12/03/2024
Ünal Demir
|2023/851
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2019 parsel
|12/03/2024
Adem Soylu,Salih Soylu, Yusuf Soylu ve diğerleri
|2023/853
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3620 parsel
|12/03/2024
Erdal Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri
|2023/855
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2981 parsel
|05/04/2024
Bayram Yücel, Necip Yücel ve diğerleri
|2023/857
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2982 parsel
|05/04/2024
Betül İnce, Emre Yüksel, Nurcan Güney ve diğerleri
|2023/859
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3041 parsel
|12/03/2024
Döndü Karakış ve Hacı Kalemiş
|2023/861
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3914, 3792 ve 5311 parsel
|12/03/2024
Hasan Arslan
|2023/863
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3344 parsel
|12/03/2024
Arif Bedel, Fatma Şanlı, Talat Kara ve diğerleri
|2023/865
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3904 parsel
|12/03/2024
Azmi Bostan, Fatma Bostan, Zeliha Bedel ve diğerleri
|2023/867
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2968 prasel
|12/03/2024
Ayşe Sarcan, Döndü Sayın ve diğerleri
|2023/869
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3271 parsel
|05/04/2024
Cuma Gülme, Osman Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri
|2023/871
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3882 parsel
|12/03/2024
Ayşe Yılmaz, Musa Kirlenmez,Zeliha Özdemir ve diğerleri
|2023/873
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3285 parsel
|12/03/2024
Afife Kirlenmez,Salih Soylu, Zeliha Polat ve diğerleri
|2023/875
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3884 parsel
|12/03/2024
Mehmet Yılmaz
|2023/877
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3666 parsel
|12/03/2024
Bayram Kara, Kadın Bilgin ve diğerleri
|2023/879
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3545 parsel
|12/03/2024
Hasan Hüseyin Mert
|2023/881
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3879 parsel
|12/03/2024
Afife Gülme, Celal Aktaş, Sami Gülme ve diğerleri
|2023/883
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3581 parsel
|12/03/2024
Döndü Bostancı, Fatma Yılmaz ve diğerleri
|2023/885
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3665 parsel
|12/03/2024
Cuma Kalemiş
|2023/887
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3658 parsel
|12/03/2024
Ali Yaşar, Eşe Ülkümen, Osman Aktaş ve diğerleri
|2023/889
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3945 parsel
|05/04/2024
Hatice Top, Mevlüt Üstün, Nuray Sarı ve diğerleri
|2023/891
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3281 parsel
|12/03/2024
Şerafettin Erden
|2023/893
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3833 parsel
|12/03/2024
Derya Işık,Fatih Gürgen, Hakan Erden ve diğerleri
|2023/895
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3648 parsel
|12/03/2024
Hurşit Varol ve Tuncay Varol
|2023/897
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2351 parsel
|12/03/2024
Ayşe Kara, Cuma Kaya, Yusuf Kaya diğerleri
|2023/899
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3247 parsel
|12/03/2024
Veysel Sayın
|2023/901
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3582 parsel
|12/03/2024
Mustafa Kirlenmez
|2023/903
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3583 parsel
|12/03/2024
Selçuk Uçar
|2023/905
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3473 parsel
|12/03/2024
Bayram Bilgin, Çınar Sarcan ve diğerleri
|2023/907
|Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü
|3475 parsel
|12/03/2024
Hasan Arslan
|2023/911
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3414 parsel
|12/03/2024
Atila Polat,Metin Polat ve diğerleri
|2023/913
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3228 parsel
|12/03/2024
Cuma Demir, Nazmi Demir ve diğerleri
|2023/915
|Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü
|3491 parsel
|12/03/2024
Yaşar Gülme
|2023/917
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3323 parsel
|05/04/2024
Ayhan İnce, Fatma Özbek, Kadın Güven ve diğerleri
|2023/919
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3490 parsel
|12/03/2024
Murat Özdemir
|2023/921
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3322 ve 3321 parsel
|12/03/2024
Mustafa Kaplan
|2023/923
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3148 parsel
|12/03/2024
Ramazan Aktaş
|2023/925
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3652 ve 3147 parsel
|12/03/2024
Şerif Aktaş
|2023/927
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3417 parsel
|12/03/2024
Abdullah Sayın
|2023/929
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3415 parsel
|12/03/2024
Hurşit Vaol, Sayim Varol ve Tuncay Varol
|2023/931
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3175 parsel
|12/03/2024
Yaşar Yılmaz
|2023/933
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3173 parsel
|05/04/2024
Ayişe Özer, Neşet Kahraman, Neşet Kahraman ve diğerleri
|2023/935
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3432 parsel
|12/03/2024
Nuğrettin Demir
|2023/937
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3171 ve 3617 parsel
|05/03/2024
Yaşar Yılmaz, Gülbeyaz Polat, Kiraz Yılmazve Hacı Kadın Bulu
|2023/939
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3328 parsel
|05/04/2024
Ali Rıza Çınar, Döndü Erden,Kadın Sayın ve diğerleri
|2023/941
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3158parsel
|12/03/2024
İzzet Altay
|2023/943
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3152parsel
|12/03/2024
Cuma Mert
|2023/945
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3150parsel
|12/03/2024
Fatma Yüksel
|2023/947
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3097parsel
|12/03/2024
Sezgin Polat
|2023/949
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3446 parsel l
|12/03/2024
Tamer Motor
|2023/951
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3708 parsel
|05/04/2024
Serkan İnce, Aniş Çimen,Perihan Kirlenmez ve diğerleri
|2023/953
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3964 parsel
|05/04/2024
Mihriban Kara, Oktay Kara, Yusuf Polat ve diğerleri
|2023/955
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3674parsel
|05/04/2024
Hasan Hüseyin Kaplan, Niğmet Yılmaz, Murat Sayın ve diğerleri
|2023/957
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3655parsel
|12/03/2024
Hayriye Kirlenmez, Nazife Kaya, Perihan Erden ve diğerleri
|2023/959
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3745parsel
|12/03/2024
Nazır Görmez, Nurgül Yıldız, Fatma Uçar ve diğerleri
|2023/961
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3130 parsel
|12/03/2024
Seyrani Işık, Cuma Işık, Adalet Bedel ve Habib Işık
|2023/963
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3601 parsel
|12/03/2024
Uğur Yüksel, Arife Bozkurt, Hamiyet Kirlenmez ve diğerleri
|2023/965
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3185 parsel
|12/03/2024
Gülizar Sayın, Arife Atmaca, Mehmet Sayın ve diğerleri
|2023/967
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3743 parsel
|12/03/2024
Cuma Görmez
|2023/969
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3951 parsel, 3115 parsel ve 3249 parsel
|12/03/2024
İsmail Sayın
|2023/971
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3754 parsel
|12/03/2024
Şerafettin Erden, Oktay Kara, Hasan Yüksel ve diğerleri
|2023/973
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3763 parsel
|12/03/2024
Necati Erden
|2023/975
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3771 parsel
|12/03/2024
Muzaffer İnce
|2023/977
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3773 parsel, 3772 parsel, 3853 parsel
|12/03/2024
Abdullah Güneş
|2023/979
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3791 parsel
|12/03/2024
Durmuş Ali Erden, Yaşar Erden
|2023/981
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3740 parsel, 3629 parsel
|12/03/2024
Aşye Gülme, Döndü Öztürk, Gülsüm Kaplan ve diğerleri
|2023/983
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3445 parsel ve 3451 parsel
|12/03/2024
Yaşar Aktaş
|2023/985
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3785 parsel
|05/04/2024
Name Kalemiş
|2023/987
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|5060 parsel
|12/03/2024
Ayhan İnce, Yıldıray İnce, Ayşe Mert ve diğerleri
|2023/989
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3835 parsel
|12/03/2024
Ayhan Çınar, Kıymet Polat, Miyrem Erden ve diğerleri
|2023/991
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3892 parsel
|12/03/2024
Ayşe Yılmaz, Döndü Erden, Kıymet Çınar ve diğerleri
|2023/993
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3746 parsel, 3647 parsel
|12/03/2024
Mehmet Kirlenmez
|2023/995
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3891 parsel
|12/03/2024
Ali Rıza Çınar, Ayşe Bilgin, Büşra Çınar ve diğerleri
|2023/997
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2424 parsel ve 2430 parsel
|12/03/2024
Mustafa Özdemir
|2023/999
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2425 parsel
|12/03/2024
Arife Aydoğdu, Aslı Bilgin, Kiraz İnce ve diğerleri
|2023/1001
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2361 parsel
|12/03/2024
Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Fatma Kara ve diğerleri
|2023/1003
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2478 parsel ve 2363 parsel
|12/03/2024
Ali Sayın, Fatma Yücel, Gamze Kelekçi ve diğerleri
|2023/1005
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3822 parsel
|12/03/2024
Abdullah Sayın, Adem Sayın, Arife Taşkesen ve diğerleri
|2023/1007
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2095parsel
|12/03/2024
Veysel Sayım
|2023/1009
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2014 parsel
|12/03/2024
Döndü Keskin
|2023/1011
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2006parsel
|12/03/2024
Yaşar Yücel ve Nuri Yücela Demir
|2023/1013
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|5187 parsel
|12/03/2024
Neşet Polat, Mustafa Polat ve diğerleri
|2023/1015
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|5285parsel
|12/03/2024
Nizamettin Keskin, Hanife Keskin ve diğerleri
|2023/1017
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2034 parsel
|12/03/2024
Habibe Gülme
|2023/1019
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2056 parsel
|12/03/2024
Samet Kaplan
|2023/1021
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2451parsel
|12/03/2024
Hasan Sayın
|2023/1023
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3756parsel
|12/03/2024
Güllü Gönel, Aysun Gönel ve diğerleri
|2023/1025
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3752 ve 3751 parsel
|12/03/2024
Seyrani Işık, Cuma Işık ve diğerleri
|2023/1027
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3764 ve 2004 parsel
|12/03/2024
Erdal Demir
|2023/1029
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|1654 ve 1653 parsel
|12/03/2024
Sevim Avcı, Mustafa Özbek ve diğerleri
|2023/1031
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2481 parsel
|12/03/2024
Semase Çınar, Cemile Atmacavediğerleri
|2023/1033
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|1590parsel
|12/03/2024
Hüseyin Sayın ve Emrullah Sayın
|2023/1035
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2025parsel
|12/03/2024
Ahmet Yüksel ve Nuriye Yüksel ve diğerleri
|2023/1037
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3854 parsel
|12/03/2024
Rabia Kablan
|2023/1039
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2327 parsel
|12/03/2024
Gülümser Sayın
|2023/1041
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2337 parsel
|12/03/2024
Kiraz Kızıltepe
|2023/1043
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2356parsel
|12/03/2024
Sadi Kaplan
|2023/1045
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2367 parsel
|12/03/2024
Kadın Sayın
|2023/1047
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2347 parsel
|12/03/2024
Ayşe Kaya, Naciye Gökdeniz ve diğerleri
|2023/1049
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|1679 parsel
|12/03/2024
Ayşe Soylu, Cuma Kaya ve diğerleri
|2023/1051
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2007 parsel
|12/03/2024
Anakız Bilgin, Neriman Polatve diğerleri
|2023/1053
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2944parsel
|12/03/2024
Ali Osman Bedel, Solmaz Aktaşve diğerleri
|2023/1055
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2358 parsel
|12/03/2024
Fatma Erden, Servet Erdenve diğerleri
|2023/1057
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2420 parsel
|12/03/2024
Anıl Arslan, Metin Arslan ve diğerleri
|2023/1059
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2951 parsel
|12/03/2024
Handan Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri
|2023/1061
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2037 parsel
|12/03/2024
Ayten Bostancı, Zekerya Polatve diğerleri
|2023/1063
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2258 ve 2259 parsel
|12/03/2024
Kıymet Güver, Sevgi Gürgen ve diğerleri
|2023/1065
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2952 parsel
|12/03/2024
İbrahim Uçar, Yıldız Bilginve diğerleri
|2023/1067
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2980 parsel
|12/03/2024
Hasan Hüseyin Kaplan, Necmettin Kaplan ve diğerleri
|2023/1069
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2479, 2010 ve 2320parsel
|12/03/2024
Engin Aktaş, Ergül Aktaş, Güllü Salman ve diğerleri
|2023/1071
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2230parsel
|12/03/2024
Bayram Mert
|2023/1073
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2345 ve 5337 parsel
|12/03/2024
Salih Bedel, Salih Soyluve diğerleri
|2023/1075
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|2319 parsel
|12/03/2024
Necati Elma, Kıyasettin Elmave diğerleri
|2023/1077
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3444 parsel
|12/03/2024
Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri
|2023/1079
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3349 parsel
|12/03/2024
Hamdi Avcı
|2023/1081
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|5289 parsel
|12/03/2024
Ayşe Soylu, Havva Yücel ve diğerleri
|2023/1083
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3392 parsel
|12/03/2024
Cengiz Ertaş, Serfet Ertaş ve Tuncay Ertaş diğerleri
|2023/1085
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3025 parsel
|12/03/2024
Rafet Şanlı, Hatice Aytekinve diğerleri
|2023/1087
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3039parsel
|12/03/2024
Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri
|2023/1089
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3030parsel
|12/03/2024
Yakup Kılıç, Kadın Keskin ve diğerleri
|2023/1091
|Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü
|3460 ve 3500 parsel
|12/03/2024
Mamiriye Bilgin, Kibar Sayın ve diğerleri
#ilangovtr Basın no ILN01992853