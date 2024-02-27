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T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 00:00

 

T.C.
NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI

Ekli listede dosya numarası, mevkisi, parsel numarası, yüzölçümü, duruşma tarihi ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma kararına karşı ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdari Yargıda iptal davası, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine yöneltilebileceği ve mahkemece tespit edilen değerlerin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Niğde Şubesine yatırılacağı, idari yargı da dava açanların yürütmeyi durdurma kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve taşınmazın kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılacak kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptaliile davacı idare adına tescil edileceği, dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde davalılar adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelinin davalılara ödeneceği hususunu bilmeleri, bu nedenle hak iddia eden 3. Şahısların tüm delilleri ile birlikte mahkememiz dosyasına 10 gün içerisinde yazılı olarak başvurmaları 2942 sy. Kanunun 4650 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Maddesi ile değişik 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Dosya NumarasıTaşınmaz Bilgisi (İl/ilçe/Mah/Köy)Ada - Parsel BilgisiDuruşma Tarihi ve Malikleri
2023/827Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3824parsel12/03/2024
Keziban Kılıç
2023/829Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3869 Parsel12/03/2024
Anakıl Görmez,Ferat Varol, Kiraz Yeşil ve diğerleri
2023/831Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3923 Parsel12/03/2024
Dilek Sayın, Emin Güneş,Serkan Sayın ve diğerleri
2023/833Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2511 parsel12/03/2024
Cengiz Sayın
2023/835Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3924 parsel05/04/2024
Habibe Sayım
2023/837Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3492 parsel12/03/2024
Erkan İnce
2023/839Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3447 parsel12/03/2024
Mustafa Özdemir
2023/841Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3550 ve
3567 parsel		12/03/2024
Ayşe Yüksel, Sibel Sarıbaş, Şeyda Demir ve diğerleri
2023/843Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3916 parsel12/03/2024
Ali Erden
2023/845Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3919 parsel12/03/2024
Şeyda Demir
2023/847Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3636 parsel12/03/2024
Birnaz Bedel, Kemal Sayın, Ömer Sayın ve diğerleri
2023/849Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2510 ve 3929 parsel12/03/2024
Ünal Demir
2023/851Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2019 parsel12/03/2024
Adem Soylu,Salih Soylu, Yusuf Soylu ve diğerleri
2023/853Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3620 parsel12/03/2024
Erdal Yılmaz, Sevim Güney ve diğerleri
2023/855Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2981 parsel05/04/2024
Bayram Yücel, Necip Yücel ve diğerleri
2023/857Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2982 parsel05/04/2024
Betül İnce, Emre Yüksel, Nurcan Güney ve diğerleri
2023/859Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3041 parsel12/03/2024
Döndü Karakış ve Hacı Kalemiş
2023/861Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3914, 3792 ve 5311 parsel12/03/2024
Hasan Arslan
2023/863Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3344 parsel12/03/2024
Arif Bedel, Fatma Şanlı, Talat Kara ve diğerleri
2023/865Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3904 parsel12/03/2024
Azmi Bostan, Fatma Bostan, Zeliha Bedel ve diğerleri
2023/867Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2968 prasel12/03/2024
Ayşe Sarcan, Döndü Sayın ve diğerleri
2023/869Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3271 parsel05/04/2024
Cuma Gülme, Osman Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri
2023/871Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3882 parsel12/03/2024
Ayşe Yılmaz, Musa Kirlenmez,Zeliha Özdemir ve diğerleri
2023/873Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3285 parsel12/03/2024
Afife Kirlenmez,Salih Soylu, Zeliha Polat ve diğerleri
2023/875Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3884 parsel12/03/2024
Mehmet Yılmaz
2023/877Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3666 parsel12/03/2024
Bayram Kara, Kadın Bilgin ve diğerleri
2023/879Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3545 parsel12/03/2024
Hasan Hüseyin Mert
2023/881Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3879 parsel12/03/2024
Afife Gülme, Celal Aktaş, Sami Gülme ve diğerleri
2023/883Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3581 parsel12/03/2024
Döndü Bostancı, Fatma Yılmaz ve diğerleri
2023/885Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3665 parsel12/03/2024
Cuma Kalemiş
2023/887Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3658 parsel12/03/2024
Ali Yaşar, Eşe Ülkümen, Osman Aktaş ve diğerleri
2023/889Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3945 parsel05/04/2024
Hatice Top, Mevlüt Üstün, Nuray Sarı ve diğerleri
2023/891Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3281 parsel12/03/2024
Şerafettin Erden
2023/893Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3833 parsel12/03/2024
Derya Işık,Fatih Gürgen, Hakan Erden ve diğerleri
2023/895Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3648 parsel12/03/2024
Hurşit Varol ve Tuncay Varol
2023/897Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2351 parsel12/03/2024
Ayşe Kara, Cuma Kaya, Yusuf Kaya diğerleri
2023/899Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3247 parsel12/03/2024
Veysel Sayın
2023/901Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3582 parsel12/03/2024
Mustafa Kirlenmez
2023/903Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3583 parsel12/03/2024
Selçuk Uçar
2023/905Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3473 parsel12/03/2024
Bayram Bilgin, Çınar Sarcan ve diğerleri
2023/907Niğde/Merkez Orhanl Mah/köyü3475 parsel12/03/2024
Hasan Arslan
2023/911Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3414 parsel12/03/2024
Atila Polat,Metin Polat ve diğerleri
2023/913Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3228 parsel12/03/2024
Cuma Demir, Nazmi Demir ve diğerleri
2023/915Niğde/Merkez OrhanlıMah/köyü3491 parsel12/03/2024
Yaşar Gülme
2023/917Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3323 parsel05/04/2024
Ayhan İnce, Fatma Özbek, Kadın Güven ve diğerleri
2023/919Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3490 parsel12/03/2024
Murat Özdemir
2023/921Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3322 ve 3321 parsel12/03/2024
Mustafa Kaplan
2023/923Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3148 parsel12/03/2024
Ramazan Aktaş
2023/925Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3652 ve 3147 parsel12/03/2024
Şerif Aktaş
2023/927Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3417 parsel12/03/2024
Abdullah Sayın
2023/929Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3415 parsel12/03/2024
Hurşit Vaol, Sayim Varol ve Tuncay Varol
2023/931Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3175 parsel12/03/2024
Yaşar Yılmaz
2023/933Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3173 parsel05/04/2024
Ayişe Özer, Neşet Kahraman, Neşet Kahraman ve diğerleri
2023/935Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3432 parsel12/03/2024
Nuğrettin Demir
2023/937Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3171 ve 3617 parsel05/03/2024
Yaşar Yılmaz, Gülbeyaz Polat, Kiraz Yılmazve Hacı Kadın Bulu
2023/939Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3328 parsel05/04/2024
Ali Rıza Çınar, Döndü Erden,Kadın Sayın ve diğerleri
2023/941Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3158parsel12/03/2024
İzzet Altay
2023/943Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3152parsel12/03/2024
Cuma Mert
2023/945Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3150parsel12/03/2024
Fatma Yüksel
2023/947Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3097parsel12/03/2024
Sezgin Polat
2023/949Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3446 parsel l12/03/2024
Tamer Motor
2023/951Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3708 parsel05/04/2024
Serkan İnce, Aniş Çimen,Perihan Kirlenmez ve diğerleri
2023/953Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3964 parsel05/04/2024
Mihriban Kara, Oktay Kara, Yusuf Polat ve diğerleri
2023/955Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3674parsel05/04/2024
Hasan Hüseyin Kaplan, Niğmet Yılmaz, Murat Sayın ve diğerleri
2023/957Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3655parsel12/03/2024
Hayriye Kirlenmez, Nazife Kaya, Perihan Erden ve diğerleri
2023/959Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3745parsel12/03/2024
Nazır Görmez, Nurgül Yıldız, Fatma Uçar ve diğerleri
2023/961Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3130 parsel12/03/2024
Seyrani Işık, Cuma Işık, Adalet Bedel ve Habib Işık
2023/963Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3601 parsel12/03/2024
Uğur Yüksel, Arife Bozkurt, Hamiyet Kirlenmez ve diğerleri
2023/965Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3185 parsel12/03/2024
Gülizar Sayın, Arife Atmaca, Mehmet Sayın ve diğerleri
2023/967Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3743 parsel12/03/2024
Cuma Görmez
2023/969Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3951 parsel, 3115 parsel ve 3249 parsel12/03/2024
İsmail Sayın
2023/971Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3754 parsel12/03/2024
Şerafettin Erden, Oktay Kara, Hasan Yüksel ve diğerleri
2023/973Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3763 parsel12/03/2024
Necati Erden
2023/975Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3771 parsel12/03/2024
Muzaffer İnce
2023/977Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3773 parsel, 3772 parsel, 3853 parsel12/03/2024
Abdullah Güneş
2023/979Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3791 parsel12/03/2024
Durmuş Ali Erden, Yaşar Erden
2023/981Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3740 parsel, 3629 parsel12/03/2024
Aşye Gülme, Döndü Öztürk, Gülsüm Kaplan ve diğerleri
2023/983Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3445 parsel ve 3451 parsel12/03/2024
Yaşar Aktaş
2023/985Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3785 parsel05/04/2024
Name Kalemiş
2023/987Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü5060 parsel12/03/2024
Ayhan İnce, Yıldıray İnce, Ayşe Mert ve diğerleri
2023/989Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3835 parsel12/03/2024
Ayhan Çınar, Kıymet Polat, Miyrem Erden ve diğerleri
2023/991Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3892 parsel12/03/2024
Ayşe Yılmaz, Döndü Erden, Kıymet Çınar ve diğerleri
2023/993Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3746 parsel, 3647 parsel12/03/2024
Mehmet Kirlenmez
2023/995Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3891 parsel12/03/2024
Ali Rıza Çınar, Ayşe Bilgin, Büşra Çınar ve diğerleri
2023/997Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2424 parsel ve 2430 parsel12/03/2024
Mustafa Özdemir
2023/999Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2425 parsel12/03/2024
Arife Aydoğdu, Aslı Bilgin, Kiraz İnce ve diğerleri
2023/1001Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2361 parsel12/03/2024
Abdullah Sayın, Ahmet Sayın, Fatma Kara ve diğerleri
2023/1003Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2478 parsel ve 2363 parsel12/03/2024
Ali Sayın, Fatma Yücel, Gamze Kelekçi ve diğerleri
2023/1005Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3822 parsel12/03/2024
Abdullah Sayın, Adem Sayın, Arife Taşkesen ve diğerleri
2023/1007Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2095parsel12/03/2024
Veysel Sayım
2023/1009Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2014 parsel12/03/2024
Döndü Keskin
2023/1011Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2006parsel12/03/2024
Yaşar Yücel ve Nuri Yücela Demir
2023/1013Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü5187 parsel12/03/2024
Neşet Polat, Mustafa Polat ve diğerleri
2023/1015Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü5285parsel12/03/2024
Nizamettin Keskin, Hanife Keskin ve diğerleri
2023/1017Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2034 parsel12/03/2024
Habibe Gülme
2023/1019Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2056 parsel12/03/2024
Samet Kaplan
2023/1021Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2451parsel12/03/2024
Hasan Sayın
2023/1023Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3756parsel12/03/2024
Güllü Gönel, Aysun Gönel ve diğerleri
2023/1025Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3752 ve 3751 parsel12/03/2024
Seyrani Işık, Cuma Işık ve diğerleri
2023/1027Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3764 ve 2004 parsel12/03/2024
Erdal Demir
2023/1029Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü1654 ve 1653 parsel12/03/2024
Sevim Avcı, Mustafa Özbek ve diğerleri
2023/1031Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2481 parsel12/03/2024
Semase Çınar, Cemile Atmacavediğerleri
2023/1033Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü1590parsel12/03/2024
Hüseyin Sayın ve Emrullah Sayın
2023/1035Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2025parsel12/03/2024
Ahmet Yüksel ve Nuriye Yüksel ve diğerleri
2023/1037Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3854 parsel12/03/2024
Rabia Kablan
2023/1039Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2327 parsel12/03/2024
Gülümser Sayın
2023/1041Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2337 parsel12/03/2024
Kiraz Kızıltepe
2023/1043Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2356parsel12/03/2024
Sadi Kaplan
2023/1045Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2367 parsel12/03/2024
Kadın Sayın
2023/1047Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2347 parsel12/03/2024
Ayşe Kaya, Naciye Gökdeniz ve diğerleri
2023/1049Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü1679 parsel12/03/2024
Ayşe Soylu, Cuma Kaya ve diğerleri
2023/1051Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2007 parsel12/03/2024
Anakız Bilgin, Neriman Polatve diğerleri
2023/1053Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2944parsel12/03/2024
Ali Osman Bedel, Solmaz Aktaşve diğerleri
2023/1055Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2358 parsel12/03/2024
Fatma Erden, Servet Erdenve diğerleri
2023/1057Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2420 parsel12/03/2024
Anıl Arslan, Metin Arslan ve diğerleri
2023/1059Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2951 parsel12/03/2024
Handan Uçar, Yeşim Erten ve diğerleri
2023/1061Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2037 parsel12/03/2024
Ayten Bostancı, Zekerya Polatve diğerleri
2023/1063Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2258 ve 2259 parsel12/03/2024
Kıymet Güver, Sevgi Gürgen ve diğerleri
2023/1065Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2952 parsel12/03/2024
İbrahim Uçar, Yıldız Bilginve diğerleri
2023/1067Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2980 parsel12/03/2024
Hasan Hüseyin Kaplan, Necmettin Kaplan ve diğerleri
2023/1069Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2479, 2010 ve 2320parsel12/03/2024
Engin Aktaş, Ergül Aktaş, Güllü Salman ve diğerleri
2023/1071Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2230parsel12/03/2024
Bayram Mert
2023/1073Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2345 ve 5337 parsel12/03/2024
Salih Bedel, Salih Soyluve diğerleri
2023/1075Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü2319 parsel12/03/2024
Necati Elma, Kıyasettin Elmave diğerleri
2023/1077Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3444 parsel12/03/2024
Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri
2023/1079Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3349 parsel12/03/2024
Hamdi Avcı
2023/1081Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü5289 parsel12/03/2024
Ayşe Soylu, Havva Yücel ve diğerleri
2023/1083Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3392 parsel12/03/2024
Cengiz Ertaş, Serfet Ertaş ve Tuncay Ertaş diğerleri
2023/1085Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3025 parsel12/03/2024
Rafet Şanlı, Hatice Aytekinve diğerleri
2023/1087Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3039parsel12/03/2024
Mesut Çifçibaşı, Selma Çifçibaşı ve diğerleri
2023/1089Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3030parsel12/03/2024
Yakup Kılıç, Kadın Keskin ve diğerleri
2023/1091Niğde/Merkez Orhanlı Mah/köyü3460 ve 3500 parsel12/03/2024
Mamiriye Bilgin, Kibar Sayın ve diğerleri

 

#ilangovtr Basın no ILN01992853

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