T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir Merkez Göre Kasabası

MEVKİİ : Çayırlık Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 139

PARSEL NO : 6

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 13104

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ayşe Akdemir, Ayşegül Uğur, İlknur Çetinkaya, Ebru Çakır, Duygu Ayaz, Ahmet Uğur, Besime Güleş, İclal Sucu, Fatih Güleş, İlfan Güleş



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :



a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibarenkamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,



b) Açılacak bu davalara husumetin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine yöneltilmesi gerekeceği,



c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınıztakdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayapanTürkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi adına tescil edileceği,



d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınızaVakıfBankNevşehir Şubesi adına yatırılacağı,



e) Konuya ve taşınmaz malın değerineilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarakbildirilmesi,



f) Bu konuda hak iddia eden kimselerinmahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02022931