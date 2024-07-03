T.C.

NEVŞEHİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

01.07.2024

Dosya No : 2023/526 Esas

Muhatap : Abid EL HAMUDİ EL ALİ(YKN: 999*****044, Suriye uyruklu)

İ L A N

Karşılıksız Yararlanma suçundan Ahmed ve Bedia oğlu, 20/10/1996 Rakka doğumlu Abid EL HAMUDİ EL ALİ'nin Mahkememizin 25/04/2024 tarih ve 2023/526 Esas, 2024/680 Karar sayılı kararıyla, 5237 sayılı TCK'nın 163/3, maddesi gereğince 6.000 TL Adli Para Cezası İle Cezalandırılmasına(20 Eşit Taksit) karar verildiği, dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatın bila tebliğ döndüğü, Nevşehir Valiliği Geçici Koruma Çalışma Grup Başkanlığınca sanığın aktif sınır dışı kararı bulunmasından dolayı tebligata yarar açık adresinin bulunmadığının bildirildiği, tüm aramalara rağmen tebligata yarar başkaca açık adres de tespit edilememiş olup 7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine karar verilmiştir.



7201 sayılı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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