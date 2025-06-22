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T.C. NAZİLLİ 6. NOTERLİĞİ
KEŞİDECİ : S.S. TAS. HAL. Sınırlı Sorumlu AN-TUR Tatil Sitesi Sahil Konut YapıKooperatifi (0680103996)- Yeni Mah. 139 sk.No:19A Nazilli-AYDIN
VEKİLİ : Av. Süleyman YILMAZ- Cumhuriyet Mah. Beşeylül Cad. No:24/B Nazili-AYDIN
MUHATAP :
1) İlhan ERÜLKEROĞLU
2) Hamiti YORNUK
3) Hüseyin KARACA
4) Salih ALTUNİÇ
5) Fevzi BAYRAK
6) İrfan Nuri KURIŞ
7) Mehmet URLU
8) Can TURGUT (Turgut CAN)
9) Tülin Haluk HERGÜVENÇ
10) Zafer Yüksel KOÇAK
11) İsmail URLU
12) Bekir Raman KALYONCU
13) Şükriye GÜRBÜZ
14) Hutbi GÖKTEKÎN
15) Rabida DÜZGÜN
16) Hasan NAGGAR
KONU : Kooperatif ortaklık üyeliğinden çıkartıldığınıza dair ihtarımızdır.
AÇIKLAMALAR:
Sayın Muhatap,
Müvekkil Kooperatif Yönetim kurulunca yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 25 yıldan uzun süredir Kooperatifle hiçbir ilişki kurmamanız, toplantılara katılmamanız, üye aidatlarını ödemediğiniz, aidat hususunda iletişime geçmemeniz, tarafınıza ulaşılamaması, iletişim bilgisi vermemeniz nedeniyle Kooperatifler Kanununun 27 ve Kooperatifimiz anasözleşmesinin 14'üncü maddesi hükümleri uyarınca 15.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu karan ile kooperatif ortaklığından çıkarıldığınızı ihtaren bildiririz .30.05.2025 şeklindeki ihtarname muhutapların adresinin mechul kalmış olması nedeni ile ilanın teblig edilmesine karar verilmiştir.
İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ihtarnamenin muhataplarına teblig edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur. 20.06.2025
#ilangovtr Basın no ILN02246278