T.C. NAZİLLİ 6. NOTERLİĞİ

KEŞİDECİ : S.S. TAS. HAL. Sınırlı Sorumlu AN-TUR Tatil Sitesi Sahil Konut YapıKooperatifi (0680103996)- Yeni Mah. 139 sk.No:19A Nazilli-AYDIN

VEKİLİ : Av. Süleyman YILMAZ- Cumhuriyet Mah. Beşeylül Cad. No:24/B Nazili-AYDIN

MUHATAP :

1) İlhan ERÜLKEROĞLU

2) Hamiti YORNUK

3) Hüseyin KARACA

4) Salih ALTUNİÇ

5) Fevzi BAYRAK

6) İrfan Nuri KURIŞ

7) Mehmet URLU

8) Can TURGUT (Turgut CAN)

9) Tülin Haluk HERGÜVENÇ

10) Zafer Yüksel KOÇAK

11) İsmail URLU

12) Bekir Raman KALYONCU

13) Şükriye GÜRBÜZ

14) Hutbi GÖKTEKÎN

15) Rabida DÜZGÜN

16) Hasan NAGGAR

KONU : Kooperatif ortaklık üyeliğinden çıkartıldığınıza dair ihtarımızdır.

AÇIKLAMALAR:

Sayın Muhatap,

Müvekkil Kooperatif Yönetim kurulunca yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 25 yıldan uzun süredir Kooperatifle hiçbir ilişki kurmamanız, toplantılara katılmamanız, üye aidatlarını ödemediğiniz, aidat hususunda iletişime geçmemeniz, tarafınıza ulaşılamaması, iletişim bilgisi vermemeniz nedeniyle Kooperatifler Kanununun 27 ve Kooperatifimiz anasözleşmesinin 14'üncü maddesi hükümleri uyarınca 15.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu karan ile kooperatif ortaklığından çıkarıldığınızı ihtaren bildiririz .30.05.2025 şeklindeki ihtarname muhutapların adresinin mechul kalmış olması nedeni ile ilanın teblig edilmesine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ihtarnamenin muhataplarına teblig edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur. 20.06.2025

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