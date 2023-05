T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilliİlçesi, Sümer Mahallesi

MEVKİİ : -

PAFTA NO : -

ADA NO : 1122

PARSEL NO : 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :8.121,43m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYTEN GÜRGÜR-25237270132 -

2- BÜLENT GÜRGÜR-25231270350 -

3- HATİCE GÜRGÜR-25228270424 -

4- HÜSEYİN KARAKÖSE-21025410780 -

5- İSMET GÜRGÜR-25243269946 -

6- KAMİLE KARAKÖSE-17254870914 -

7- ŞENAY ALTUN-29353133234 -

8- VOLKAN GÜRGÜR-25216270870 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu1122 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 8.121,43 m2'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Nazilli OSB adına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/221 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/06/2022

#ilangovtr Basın no ILN01825857