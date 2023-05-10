T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Aydın İli, Nazilliİlçesi, Sümer Mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 1122
PARSEL NO : 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ :8.121,43m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYTEN GÜRGÜR-25237270132 -
2- BÜLENT GÜRGÜR-25231270350 -
3- HATİCE GÜRGÜR-25228270424 -
4- HÜSEYİN KARAKÖSE-21025410780 -
5- İSMET GÜRGÜR-25243269946 -
6- KAMİLE KARAKÖSE-17254870914 -
7- ŞENAY ALTUN-29353133234 -
8- VOLKAN GÜRGÜR-25216270870 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu1122 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 8.121,43 m2'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Nazilli OSB adına tapuya kayıt ve tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/221 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/06/2022