T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Aydın ili, Nazilli İlçesi, Sümer Mahallesi,

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1141

PARSEL NO : 1

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.337,01 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : FADİME SEVGİ MERCAN, HASAN HÜSEYİN MERCAN, RABİA MERCAN, SERPİL ÇİMEN, SEZGİN MERCAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : AYDIN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu1141 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 8.337,01m2'lik kısmında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile Nazilli OSB adına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/230 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.27/06/2022

#ilangovtr Basın no ILN01825841