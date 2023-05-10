T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nazilli İlçesi, Kızıldere Mahallesi
MEVKİİ : Güneydağı
PAFTA NO :
ADA NO : 162
PARSEL NO : 7
VASFI : Bahçe
YÜZÖLÇÜMÜ : 475,25
MALİKİN ADI VE SOYADI : Emin Avcı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu 162 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 475,25 m²'lik tesis edilecek olan daimi irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/30 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/01/2023