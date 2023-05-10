T.C. NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nazilli İlçesi, Kızıldere Mahallesi

MEVKİİ : Güneydağı

PAFTA NO :

ADA NO : 162

PARSEL NO : 7

VASFI : Bahçe

YÜZÖLÇÜMÜ : 475,25

MALİKİN ADI VE SOYADI : Emin Avcı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş) Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu 162 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 475,25 m²'lik tesis edilecek olan daimi irtifak hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/30 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.31/01/2023

#ilangovtr Basın no ILN01825837