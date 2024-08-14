Güncelleme Tarihi:
T.C.
NAZİLLİ
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO :2024/606 Esas31/07/2024
KAMULAŞTIRMA İLANI
|SIRA NO
|MAHKEME
|MAH
KEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PAR
SEL
|ESKİ PAR
SEL
|TAŞIN
MAZ MALİKİ/
MALİK
LERİ
|HİSSE
Sİ
|TAŞIN
MAZ VASFI
|TAŞIN
MAZIN YÜZ
ÖLÇÜMÜ
KAMULAŞ
TIRILAN ALAN (M²)
|DAVA TARİHİ
|1
|NAZİLLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|2024
/606
|Buharkent
|istiklal
|….
|7169
|Buharkent
Belediye Başkanlığı
|TAM
|İçme Suyu Tesisleri Alanı
|1.257,98
|1.257,98
|17.07.2024
#ilangovtr Basın no ILN02074947