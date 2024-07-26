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T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 00:00

 

İ L A N

T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/336 Esas02/07/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN ÇOŞKUN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/07/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 20929414900
ADI SOYADI : HÜSEYİN ÇOŞKUN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : MUNİRE
DOĞUM TARİHİ : 13/07/1951
DOĞUM YERİ : HASKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR

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