Güncelleme Tarihi:
İ L A N
T.C. NAZİLLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/336 Esas02/07/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HÜSEYİN ÇOŞKUN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 02/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 20929414900
ADI SOYADI : HÜSEYİN ÇOŞKUN
BABA ADI : ALİ
ANA ADI : MUNİRE
DOĞUM TARİHİ : 13/07/1951
DOĞUM YERİ : HASKÖY
İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR
#ilangovtr Basın no ILN02068084