T.C. NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/140 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Bozyaka Mahallesi

PARSEL NO : 179 ada 1 parsel

VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa -782,60 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet AY - 161*****908 T.C. Kimlik Numaralı

Ayşe ATLI - 120*****502 T.C. Kimlik Numaralı

Ayşe ELAGÖZ - 163*****520 T.C. Kimlik Numaralı

Başar KIRÇA - 154*****370 T.C. Kimlik Numaralı

Fatma AKÇAY - 164*****286 T.C. Kimlik Numaralı

Hatice AY - 161*****478 T.C. Kimlik Numaralı

Hüseyin AY - 161*****696 T.C. Kimlik Numaralı

İbrahim KIRÇA - 155*****714 T.C. Kimlik Numaralı

Mehmet AY - 161*****532 T.C. Kimlik Numaralı

Nevin YÜKSEL - 175*****174 T.C. Kimlik Numaralı

Ömer AY - 161*****106 T.C. Kimlik Numaralı

Özgür KIRÇA - 154*****598 T.C. Kimlik Numaralı

Pakize AY - 161*****032 T.C. Kimlik Numaralı

Safinaz KIRÇA - 154*****706 T.C. Kimlik Numaralı

Uğur AY - 161*****750 T.C. Kimlik Numaralı

Ümmü Gülsüm KIRÇA - 155*****600 T.C. Kimlik Numaralı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

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