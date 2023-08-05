Güncelleme Tarihi:
T.C. NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/140 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Bozyaka Mahallesi
PARSEL NO : 179 ada 1 parsel
VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa -782,60 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet AY - 161*****908 T.C. Kimlik Numaralı
Ayşe ATLI - 120*****502 T.C. Kimlik Numaralı
Ayşe ELAGÖZ - 163*****520 T.C. Kimlik Numaralı
Başar KIRÇA - 154*****370 T.C. Kimlik Numaralı
Fatma AKÇAY - 164*****286 T.C. Kimlik Numaralı
Hatice AY - 161*****478 T.C. Kimlik Numaralı
Hüseyin AY - 161*****696 T.C. Kimlik Numaralı
İbrahim KIRÇA - 155*****714 T.C. Kimlik Numaralı
Mehmet AY - 161*****532 T.C. Kimlik Numaralı
Nevin YÜKSEL - 175*****174 T.C. Kimlik Numaralı
Ömer AY - 161*****106 T.C. Kimlik Numaralı
Özgür KIRÇA - 154*****598 T.C. Kimlik Numaralı
Pakize AY - 161*****032 T.C. Kimlik Numaralı
Safinaz KIRÇA - 154*****706 T.C. Kimlik Numaralı
Uğur AY - 161*****750 T.C. Kimlik Numaralı
Ümmü Gülsüm KIRÇA - 155*****600 T.C. Kimlik Numaralı
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01872314