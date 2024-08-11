T.C.

MUT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/449 Esas

İLAN

Davacı , HAKAN MADEN ileDavalılar , ASİYE YANAK, ELİFE SELBİ, FATMA SULTAN MADEN, MÜYAMİN MADEN, OSMAN KORAY MADEN, SERDAR MADEN, YASİN MADEN arasında mahkememizde görülmekte olan MURİS İbrahim Maden'e ait mevduat hesaplarının, Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; davalılardanİbrahim ve Fatma Sultan'dan olma 1984 doğumlu YASİN MADEN'in belirtilen adresinde olmadığı, yapılan kolluk araştırmasında da adresinin temin edilememesi nedeniyle dava dilekçesi tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma günü olan 27/11/2024 günü saat 10:00'da Mut Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız ve ya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanın tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02074865