T.C.MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTOPLU KAMULAŞTIRMA İLANLARI

Aşağıda dosya numaraları, taşınmazların bilgileri ve miktarları yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1-2023/205- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 122 Parsel Sayılı taşınmazın 1.473,66 m²lik kısmı

2-2023/213- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 126 Parsel Sayılı taşınmazın 1.086,8 m²lik kısmı

3-2023/215- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 124 Parsel Sayılı taşınmazın 695,19 m²lik kısmı

4-2023/225- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 111 Ada, 113 Parsel Sayılı taşınmazın 2.821,32 m²lik kısmı

5-2023/233- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 113 Ada, 37 Parsel Sayılı taşınmazın 1.999,28 m²lik kısmı

6-2023/235- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 111 Ada, 109 Parsel Sayılı taşınmazın 6.961,26 m²lik kısmı

7-2023/245- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 124 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmazın 753,62 m²lik kısmı.

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