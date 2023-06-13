×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C.MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTOPLU KAMULAŞTIRMA İLANLARI

T.C.MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTOPLU KAMULAŞTIRMA İLANLARI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/233

Aşağıda dosya numaraları, taşınmazların bilgileri ve miktarları yazılan taşınmazların 2942 Sayılı yasa hükümleri uyarınca kamulaştırmasına karar verilmiş olup,
a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Muş Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d-İş bu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1-2023/205- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 122 Parsel Sayılı taşınmazın 1.473,66 m²lik kısmı
2-2023/213- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 126 Parsel Sayılı taşınmazın 1.086,8 m²lik kısmı
3-2023/215- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 126 Ada, 124 Parsel Sayılı taşınmazın 695,19 m²lik kısmı
4-2023/225- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 111 Ada, 113 Parsel Sayılı taşınmazın 2.821,32 m²lik kısmı
5-2023/233- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 113 Ada, 37 Parsel Sayılı taşınmazın 1.999,28 m²lik kısmı
6-2023/235- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 111 Ada, 109 Parsel Sayılı taşınmazın 6.961,26 m²lik kısmı
7-2023/245- Muş İli, Merkez İlçesi, Mercimekkale Köyü, 124 Ada, 1 Parsel Sayılı taşınmazın 753,62 m²lik kısmı.

#ilangovtr Basın no ILN01844535

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01844535#İlangovtr