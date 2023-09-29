T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/313

KAMULAŞTIRMA İLANI

TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, DÜĞEREK MAHALLESİ

ADA : 1392

PARSEL : 15

MALİK : ESİN SANDAL

KAMULAŞTIRAN

İDARE : MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Menteşe Belediye Başkanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.19/09/2023

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