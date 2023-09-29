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T.C. MUĞLA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/313
KAMULAŞTIRMA İLANI
TAŞINMAZ BİLGİLERİ : MUĞLA, MENTEŞE, DÜĞEREK MAHALLESİ
ADA : 1392
PARSEL : 15
MALİK : ESİN SANDAL
KAMULAŞTIRAN
İDARE : MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların tamamının kamulaştırma işlemi için 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince tespiti, davalılar adına bankaya yatırılması ile Menteşe Belediye Başkanlığı adına tapuda tesciline karar verilmesi için dava açılmış olup;
Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Vakıfbank Muğla Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin maliklerine ödenmesine karar verileceği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.19/09/2023
#ilangovtr Basın no ILN01898932