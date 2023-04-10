T.C. MUDANYA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , NEJDET ŞEN ile Davalılar , AHMET GÜRALP AKSOY, AYŞE AKSOY arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı Ahmet Güralp Aksoy'a dosya kapsamında yapılan tüm tebligatların UKRAYNA'da devam eden savaş nedeniyle iade edildiği görülmüştür.Aşağıda mevcut kimliği bulanan dahili davalı Ahmet Güralp Aksoy'a ilanen tebliğ için ilan yapılması hususunda duruşmanın bırakıldığı 18/05/2023 tarihinden önce mahkememize bilgi verilmesi rica olunur.

Tc No :24910468576 İsmi :AHMET GÜRALP AKSOY

Baba Adı :AHMET HAMDİ

Ana Adı :FATMA ŞÜKRAN

Doğum Yılı :27/12/1969 Bilgileri ile kayıtlı kişinin Dış İşleri Bakanlığı kayıtlarına göre;

Adres/leri:

MÜTAREKE MAH. MUDANYA BURSA9980 'dır.

Konsolosluk Bilgisi : Baskonsolosluk-TÜRKİYE CUMHURİYETİ/BURSADNEPRODZERJINSKAYA UL. NO:3/28DONETSK9837 'dır.

Konsolosluk Bilgisi : Baskonsolosluk-UKRAYNA/DONETSKPOLTAVSKİ SHLAH NO:6HARKOV9837 'dır.

Konsolosluk Bilgisi : Baskonsolosluk-UKRAYNA/HARKOV

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