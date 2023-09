T.C. MUDANYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/86 Esas

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ

2- MUDANYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

3- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mahkememizce verilen ara karar gereğince;

Dava konusu Bursa İli , Mudanya İlçesi, Dede Köyü, Eski Mezarlık mevkiinde kain kuzeyi 944 parsel ve 728 parsel ile, doğusu 737 parsel ve 943 parsel ile, batısı 727 parsel ve 726 parsel güneyi 721 parsel ile çevrili yaklaşık 10 Dönüm civarında taşınmaz tescil harici alanın davacı vekili tarafından müvekkili adına tapuya tescili talep edilmiş olup, mahallinde08/12/2022 tarihinde yapılan keşif sonucu tanzim edilen 08/02/2023 havale tarihli raporda; dava konusu Bursa İli , Mudanya İlçesi, Dede Köyü, Eski Mezarlık mevkiinde kain rapora ekli krokide C ile gösterilen dava konusu alanın yapılan ölçüm ve değerlendirme sonucunda 10.123,75 m2 yüzölçümlü olduğu, Krokide C ile gösterilen alanın, 1965-1968 ve 1972 hava fotoğraflarında, üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyetin yapılmadığı, 1984 yılı hava fotoğrafında fidan dikilmiş görünümde olduğu, 1990 yılı hava fotoğrafında dikilen fidanların sökülmüş olduğu ve zeminde kısmen toprak işlemesi yapılmış görünümde olduğu, 2016 yılı uydu görüntüsünde ise kuzey kısmının tamamında ve güney kısmında bahçe tesis edilmiş olduğu, orta kısmının ise boş arazi olduğu, keşif esnasında yapılan incelemelerde, taşınmazın kuzey ve batı kısmının tamamının kapama zeytin bahçesi niteliğinde olduğu, orta kısımda sürülmüş vaziyette boş arazi bulunduğu ve güney kısmında ise kısmen yaklaşık 15-20 yaşlı incir ağaçları ile kısmen de 1-2 yaşlı incir fidanlarının bulunduğu, Krokide C ile gösterilen alanın, haritasında orman parseli olmadığı ve orman sınırları dışında yer aldığı, Krokide C ile gösterilen alanın dava tarihi itibari ile toplam değerinin 2.024.750,00-TL olduğu tespit edildiğinden;

Bu taşınmaz ile ilgili hak iddia eden ve talepleri bulunanların ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde itiraz davası açmaları veya mahkememize itiraz etmeleri hususu TMK: 713/4-5 madde hükümleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01894181