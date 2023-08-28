T.C. MİLAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/439 Esas 15/06/2023 2.İ L A N

MİLAS MALİYE HAZİNESİ ileTAHİR BAYINDIR arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Ali oğlu Hasan ve Ali oğlu Mehmet olarak tapu kaydına yazılmış olan ve Muğla İli, Milas İlçesi, Burgaz Mah. 17 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 14/104'er hisse ilemalikleri olan, Milas Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/745 Esas ve 2011/1281 Karar sayılı ilamı uyarınca adlarına kayyım atanan ve 10 yıllık kayyımlık süresi dolan Ali oğlu Hasan ve Ali oğlu Mehmet olarak tapuda malik yazılan kişilerin mahkemizin yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir.

Adı geçenleri bilen, gören, tanıyanların işbu ikinci ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına bildirmeleri aksi takdirde adı geçenlerin gaipliklerine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 15/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01883052