T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENİLAN

ESAS NO : 2022/775 Esas DAVALI : İSMAİL ŞEYHALİ (70072231978) Şeyhali ve Nezhehat oğlu 20/07/1982 d.lu Mardin ili Savur ilçesi İçören Ky nüfusuna . KayıtlıMidyat C.Başsavcılığının 14.12.2022 tarih ve 2022/2-3-4-5 sayılı davanameler ile; Muhammed Şeyhali'nin 27.04.2015 tarihli , Hamza Şeyhali'nin 24.09.2012 tarihli, Taha Şeyhali'nin 25.11.2006 , Ranim Şeyhali'nin 10.01.2014 tarihindeki doğum bildirimlerine dayanak teşkil eden belgenin apostil şerh kaydının bulunmaması nedeni ile bildirimin iptaline karar verilmesi talep edilmiştir. 6100 sy HMK 122/1 md göre iki hafta içinde aynı kanunun 129 md'sindeki hususları içerir şekilde davanameye karşı ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemiş olmanız halinde davanamedeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, Duruşma Günü: 09.01.2024 günü saat 09.25'de geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

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