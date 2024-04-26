T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2023/679 Esas

Davacı BİLAL EGE ile Hazine , Midyat Belediye Başkanlığı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Mardin ili Midyat ilçesi Gelinkaya Mahallesinde kain 331 ada 32 nolu parselin güneyinde tescil harici olarak bırakılan toplamı A=1936,49 m²lik (B harfi ile gösterilen B=0504,19m², C harfi ile gösterilen kısım C=1432,30 m²) tespit harici taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü şahısların iş bu ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin 2023/679 esas sayılı dava dosyasına karşı tescile itiraz davası açmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02022795