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T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ

T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:00

Örnek No:54*

Örnek No:54*

T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ

2023/9508 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9508 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.820.000,001Taşıt33EEJ59 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 5L 520İ Tipli , B2771559 Motor No'lu , WBA5A1109GG733086 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının ve anahtarının olmadığı, aküsünün bitik olduğu, km. nin okunmadığı, dış kısmı kaportasında muhtelif önemsiz çizikler olduğu, boya kontrolünde;boya kalınlıklarının normal değerlerin içerisinde olduğu ölçülmüştür. Bu ölçümler bilgi amaçlı olup dolaysıyla araçta boyalı parça olmadığı, iç kısmında göğüs ve eklentilerinin normal, koltukların normal, CD çalar, radyolu, klimalı olduğu, lastiklerin(0320-3420) %50 kullanılabilir olduğu, bagaj kapağının açılmadığı,mekanik aksamı ve elektrik aksamının normal durumdaolduğu,

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 10:23
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:23
Bitiş Tarih ve Saati : 24/10/2023 - 10:23

17/08/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01879482

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#Basın No ILN01879482#İlangovtr