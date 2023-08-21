T.C.MERSİN1. İCRA DAİRESİ

1.820.000,00

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Taşıt

33EEJ59 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 5L 520İ Tipli , B2771559 Motor No'lu , WBA5A1109GG733086 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araç üzerinde yapılan detaylı kontrollerde; ruhsatının ve anahtarının olmadığı, aküsünün bitik olduğu, km. nin okunmadığı, dış kısmı kaportasında muhtelif önemsiz çizikler olduğu, boya kontrolünde;boya kalınlıklarının normal değerlerin içerisinde olduğu ölçülmüştür. Bu ölçümler bilgi amaçlı olup dolaysıyla araçta boyalı parça olmadığı, iç kısmında göğüs ve eklentilerinin normal, koltukların normal, CD çalar, radyolu, klimalı olduğu, lastiklerin(0320-3420) %50 kullanılabilir olduğu, bagaj kapağının açılmadığı,mekanik aksamı ve elektrik aksamının normal durumdaolduğu,