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MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 00:00

 

T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/259 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,
MEVKİİ : Yeniköy Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 266
PARSEL NO : 3
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :9.568,71 m²

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ahmet Öz, Ali Öz, Durdane Yağmur, Hasan Öz

İDARENİN ADI : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 266 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02082816