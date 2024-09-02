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T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/259 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi,
MEVKİİ : Yeniköy Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 266
PARSEL NO : 3
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :9.568,71 m²
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ahmet Öz, Ali Öz, Durdane Yağmur, Hasan Öz
İDARENİN ADI : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi, 266 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02082816