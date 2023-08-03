T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/142 Esas

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Davacı DoğuÖztürkvekili tarafındandava konusuMersin ili,Mezitliilçesi,983 ada, 2 ve 3 noluparsellerüzerinde davalıMustafa Tanrıöverlehine konulan ipoteğin kaldırılması davasıaçılmış olup tüm araştırmalara rağmen davalı Mustafa Tanrıöver'inadres bilgileri ve TC numarası bulunamadığındandava dilekçesi tebliğedilememiş oluptebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmekledavalıMustafaTanrıöver 'eHMK 121maddesi gereğincedavetiyenin tebliğinden itibaren tüm delileriniaçıkça vehangivakıanın deliliolduğunabelirtmek suretiyle bildirmesielindebulunan delilleriniss dilekçeyeeklemek ve başkayerlerden getirtilecek belgeve dosyalar içinde bunlarınbulunabileceğiyerleriaçıkçayazmasıve bildirmesi için2 haftalık süreverildiği hususları ilan veihtar olunur.26/07/2023

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