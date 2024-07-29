T.C.

MERSİN

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/238 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar ilçesi

MEVKİİ : Gözne mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO : 2420 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :



MALİKLERİN ADI VE SOYADI :1-KASIM DOĞAN - 14474248554

2-VASFİ DOĞAN - 14543246290



İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2420 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/238 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/06/2024

#ilangovtr Basın no ILN02068499