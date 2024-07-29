Güncelleme Tarihi:
T.C.
MERSİN
7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/238 Esas
Konu : Kamulaştırma İlanı
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Toroslar ilçesi
MEVKİİ : Gözne mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 2420 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :1-KASIM DOĞAN - 14474248554
2-VASFİ DOĞAN - 14543246290
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 2420 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/238 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.28/06/2024
#ilangovtr Basın no ILN02068499