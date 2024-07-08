T.C.

MERSİN

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/172 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi

MEVKİİ : Demirışık Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 159 ada,

PARSEL NO : 2 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : 1- UFUK ERİŞKİN-19058095906

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Demirışık Mah. 159 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/172 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 20/05/2024

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