T.C.

MERSİN

7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/187 Esas

Konu : Kamulaştırma İlanı

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Mezitli İlçesi

MEVKİİ : Fındıkpınarı Mah.

PAFTA NO :

ADA NO : 107 ada,

PARSEL NO : 6 parsel,

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :

1- AHMET GÖKNUR-17075161918 -

2- ELİF GÖKNUR-17126160228 -

3- FATMA GÖKNUR-17078161854 -

4- GÜLSÜN USLU-48979098734 -

5- HASAN GÖKNUR-17117160510 -

6- İBRAHİM ÇOPUR-16490181426 -

7- KADİRE ŞAHİN-16466182228 -

8- MAHMUT GÖKNUR-17063162354 -

9- MEHMET GÖKNUR-17150159458 -

10- MÜMİNE GÖKÇEL-32935633374 -

11- ZEYNEP UYSAL-50485048240 -

12- ZEYNEP YILMAZ-15131226786 -

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mah. 107 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/187 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.31/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02047865