T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/802

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi

MEVKİİ : Evcili Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 144

PARSEL NO : 28

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : MÜCAHİTTİN KÖSE -43594277854

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 144 Ada, 28 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.14/12/2023

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